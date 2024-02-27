«Наконец-то у меня есть вердикт»: Ольга Орлова раскрыла свой диагноз
Телеведущая Ольга Орлова тщательно следит за своим здоровьем. Сегодня она поделилась с подписчиками, что посетила клинику, где ей провели комплексное обследование рук и шеи. Об этом сама звезда сообщила в своем телеграм-канале.
«Наконец-то у меня есть вердикт… Остеоартрит с преимущественным повреждением локтевых суставов (начальные проявления), узелковая форма, ФК 0—1, синдром гипермобильности, остеохондроз позвоночника, системный остеопороз, риск переломов умеренный», — подедилась диагнозами Ольга.
Она поинтересовалась у подписчиц, есть ли среди них люди с таким же диагнозом. Также ведущая спросила, как женщине принять свои первые возрастные изменения.