Алибасову отказали в судебных тяжбах из-за медленного ноутбука

Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск продюсера Бари Алибасова к интернет-магазину, передает РИА Новости. По данным агентства, создатель группы «На-На» потребовал вернуть ему средства за ноутбук, который работает слишком медленно для игры в World of Tanks.

Исковое заявление Бари Алибасова к ООО «МВМ» о защите прав потребителя, расторжении договора купли-продажи ноутбука, взыскании денежных средств возвращено заявителю из-за допущенных нарушений, — сказали в суде.

До этого стало известно, что Алибасов был экстренно госпитализирован в Москве. Подозрение на инсульт у шоумена не подтвердилось, медики диагностировали гипертонический криз.

Сын попавшего в больницу заслуженного артиста РФ сообщил, что одной из причин ухудшения состояния здоровья у его 76-летнего отца могла стать высокая половая активность, связанная с седьмым браком. Кроме того, по его словам, шоумен переживает из-за имущества. Алибасов-младший добавил, что отца скоро выпишут.