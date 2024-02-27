Никас Сафронов осудил родственников Вилли Токарева

Известный художник Никас Сафронов в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, что дружил с известным шансонье Вилли Токаревым. Он отметил, что певец подарил ему уникальные шахматы.

По данным газеты, в 2024 году исполнится пять лет со дня смерти Вилли Токарева. Вместе с тем, на его могиле на Калитниковском кладбище Москвы до сих пор не установлен памятник.

Журналисты позвонили Сафронову, который дружил с Токаревым порядка 20 лет, и рассказали ему о ситуации с могилой певца.

«Конечно, то, что Вилли до сих пор не установили памятник, неправильно. Родственники должны были это сделать. Ведь Токарев очень любил свою семью. Он обеспечивал и жену, и детей — делал все, чтобы дать им путевку в жизнь», — отметил художник.

Сафронов предположил, что у вдовы, живущей в США, может не хватать денег на поездку в Россию и заказ памятника. Вместе с тем, добавил он, если бы женщина обратилась к друзьям певца, они бы ей помогли.

По его мнению, не следует сооружать дорогой и помпезный монумент, достаточно поставить скромный памятник. Это обусловлено тем, уточнил он, что Вилли не любил все напускное, жил скромно и был «абсолютным бессребреником».

Художник признался, что однажды одолжил деньги Токареву на операцию. После нее исполнитель вернул средства в полном объеме и в качестве благодарности вручил уникальные шахматы, сделанные в одном экземпляре, которые ему когда-то смастерили зэки в колонии, где он выступал.