Егор Крид стал первым в России, кто выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС

Рэпер Егор Крид сумел выиграть в суде против ФНС России и Роскомнадзора . Адвокат музыканта Владислав Подшибякин заявил, что это первый случай в России , пишет Baza.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в феврале 2023 года обращалась в ФАС и Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в том числе и певца. В мае 2023 года Крид подал к Мизулиной иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который сейчас рассматривается по существу. По этому делу назначена экспертиза, на время проведения которой слушания приостановлены.