Егор Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС

Российский певец Егор Крид (Егор Булаткин) выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС, поскольку блокировка его аккаунта на платформе Twitch была признана незаконной. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Егор Булаткин (настоящее имя Крида) оспорил блокировку, подав иск к ФНС и РКН. Суд встал на его сторону, признав блокировку незаконной», — говорится в сообщении.

Адвокат Крида Владислав Подшибякин назвал подобное решение первым в РФ. Twitch разблокировал аккаунт певца до решения суда.

В 2023 году канал Крида на Twitch был заблокирован по запросу Роскомнадзора из-за рекламы онлайн-казино. Внимание ведомства к каналу певца было привлечено после обращения Екатерины Мизулиной из «Лиги безопасного интернета».