Телеведущая Маша Малиновская посетила ДНР и ЛНР с тем, чтобы поздравить военных с Днём защитника Отечества. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Артистка пояснила, что находилась в республиках с 22 по 25 февраля с гуманитарной целью. Она заметила, что военные оказались очень добрыми и гостеприимными людьми.

«Мне важно было лично пообщаться с жителями этих городов, узнать их позиции и мнения. И я хочу сказать бесконечное спасибо нашим бойцам, которые освободили и освобождают этих людей», — заявила Малиновская.

По ее словам, она передала военным медикаменты, чистую новую одежду и другие необходимые для солдат вещи. Телеведущая призналась, что поездка в Донбасс разделила её жизнь на до и после.