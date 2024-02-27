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Телеведущая Маша Малиновская посетила ДНР и ЛНР

Телеведущая Маша Малиновская посетила ДНР и ЛНР с тем, чтобы поздравить военных с Днём защитника Отечества. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Артистка пояснила, что находилась в республиках с 22 по 25 февраля с гуманитарной целью. Она заметила, что военные оказались очень добрыми и гостеприимными людьми.

«Мне важно было лично пообщаться с жителями этих городов, узнать их позиции и мнения. И я хочу сказать бесконечное спасибо нашим бойцам, которые освободили и освобождают этих людей», — заявила Малиновская.

По ее словам, она передала военным медикаменты, чистую новую одежду и другие необходимые для солдат вещи. Телеведущая призналась, что поездка в Донбасс разделила её жизнь на до и после.

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