Macan оправдался за критику фото девушек в купальниках

Рэпер Macan в беседе с Super.ru назвал своим личным барьером негативное отношение к девушкам, которые выкладывают снимки в купальниках.

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«Я сказал, что для меня это некий такой барьер. Для меня. Не для кого, не что это кому-то мешает для какого-то замужества. Я сказал, что я вижу чуть по-другому», — пояснил Macan.

В одном из интервью Macan осудил девушек, которые публикуют фото в купальниках и нижнем белье в социальных сетях, а также ходят по клубам и заводят отношения на одну ночь. После этого музыканта осудила блогер Айза, которая подчеркнула, что женщина ничего мужчине не должна.