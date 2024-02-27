Тина Канделаки рассказала, чем ТНТ привлекает звезд

Директор ТНТ Тина Канделаки рассказала, что телеканал привлекает российских звёзд новыми проектами и возможностью роста.

Канделаки отметила, что, являясь фабрикой по производству форматов, ТНТ предлагает звёздам канала возможность попробовать себя как в качестве актёров, так и авторов и продюсеров.

Она подчеркнула, что задача продюсеров состоит в том, чтобы предлагать артистам разножанровые проекты, способствовать их развитию и задействовать звёзд в эксклюзивных программах.

«Многие звёзды понимают, что мы можем предложить новые проекты, можем переупаковать и вообще занимаемся развитием звёзд. Один из лучших комиков современности Михаил Галустян всегда эскплуатировался в узконаправленном жанре, но мы предложили Михаилу целый ряд разножанровых проектов», — сказала она.

Директор ТНТ добавила, что Галустян является соведущим Ольги Бузовой в шоу «Сокровища императора», а также снимается вместе со Светланой Ходченковой в сериале «жЫЫЫзнь».

В качестве ещё одного примера Канделаки привела актрису Марину Кравец — участницу юмористической программы Comedy Club. Теперь звезда — ведущая реалити-шоу «Лига городов», а в скором времени снимется в новом скетчкоме с Демисом Карибидисом. Комедийный артист в свою очередь выступил сценаритсом и продюсером музыкального фильма под рабочим названием «Индийское кино». Режиссировать проект, как заметила Канделаки, будет один из известных постановщиков страны.