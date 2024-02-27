Светлаков и Галустян останутся в телепередаче "Наша Russia"

Сергей Светлаков и Михаил Галустян останутся актерами программы "Наша Russia", которую планирует перезапустить телеканал ТНТ, сообщила директор канала Тина Канделаки.

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Ранее о том, что юмористическая телепрограмма "Наша Russia" вновь будет выходить на ТНТ, сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов.

"Светлаков и Галустян останутся обязательно. Разве может быть "Наша Russia" без них?", - сказала она.

По словам Канделаки, передача станет зоной "безопасного юмора", поэтому ее можно будет смотреть всей семьей. Однако сценарий пока не написан.