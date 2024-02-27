Агата Муцениеце захотела купить квартиру для детей

«Поймала себя на мысли, что мне вообще хочется, чтобы у моих детей тоже была какая-то подложка в плане того, чтобы у каждого было место жительства. Я говорю к тому, что я задумалась о том, что мне хочется, наверное, приобрести какую-то загородную недвижимость. Так как дом у меня есть, мне как будто бы хочется купить квартиру за Москвой — в Новой Москве, например. Потому что я понимаю, что очень хочется свежий воздух, очень хочется выходить гулять и слышать птичек, чтобы куча деревьев вокруг была, но чтобы вся инфраструктура была под рукой. Чтобы все было: и помещение хорошее, и хорошие квартиры, и классные новостройки», — высказала свои пожелания Муцениеце.