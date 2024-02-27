Дочери Василия Шукшина поборются в суде за права на его произведения

Дочери советского писателя, актера и режиссера Василия Шукшина судятся из-за прав на его произведения. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.

Как передает РИА Новости, там пояснили, что вдова режиссера Лидия Шукшина передала все права своей дочери актрисе Марии Шукшиной. Данный договор оспаривает ее сестра Ольга Шукшина.

«В Таганском районном суде города Москвы на 4 марта назначена подготовка к судебному заседанию по иску Шукшиной Ольги Васильевны...» - сказали в суде.

Иск о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на произведения советского режиссера, заключенного между его вдовой Лидией Шукшиной и дочерью Марией Шукшиной, был подан Ольгой 2 ноября 2023 года.