Автор песен Пугачевой вспомнил об отношении певицы к коллегам

«Я и слышать не хотел о деньгах. Для меня было лучшей наградой то, что легенда эстрады согласилась петь мою песню. Но однажды мне позвонила юрист Пугачевой с просьбой прислать мои паспортные данные и реквизиты банковского счета для оформления музыкального договора», — поделился Влади.