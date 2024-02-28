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Автор песен Пугачевой вспомнил об отношении певицы к коллегам

Композитор и автор песен певицы Аллы Пугачевой Олег Влади вспомнил об отношении артистки к коллегам. Его слова приводит Prozvezd.

Автор песен Пугачевой вспомнил об отношении певицы к коллегам
© РИА Новости

Влади заявил, что Пугачева всегда заботилась о творческих людях. По его словам, артистка понимала, что работа авторов песен — это «очень хрупкое звено».

Композитор рассказал, что певица выплатила ему гонорар, от которого он отказывался.

«Я и слышать не хотел о деньгах. Для меня было лучшей наградой то, что легенда эстрады согласилась петь мою песню. Но однажды мне позвонила юрист Пугачевой с просьбой прислать мои паспортные данные и реквизиты банковского счета для оформления музыкального договора», — поделился Влади.

Ранее о трудностях работы с Пугачевой рассказал режиссер фильма «Женщина, которая поет» Александр Орлов.

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