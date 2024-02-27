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Разбитого инсультом Бари Алибасова парализовало

25 февраля продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализирован с инсультом.

Госпитализированного Бари Алибасова парализовало
© globallookpress.com

Как пишет «Комсомольская правда», в реанимации ему стало хуже - у продюсера группы "На-На" случился приступ, началось нарушение речи и произошла парализация правой половины тела. Медики никаких прогнозов не дают.

Стоит отметить, что в последнее время Бари Каримович регулярно жаловался на проблемы со здоровьем. Несколько месяцев назад у продюсера нашли опухоль.

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Поклонники молятся за 76-летнего шоумена. Меж тем близкие звезды рассказали, что продюсер в последнее время находился в подавленном состоянии.

Напомним, продюсер группы «На-На» в последнее время часто попадает в больницу. Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в январе 2023 года Алибасов пожаловался на головокружение и нарушение координации движений. Тогда его забрала «Скорая помощь».

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Бари Алибасов
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