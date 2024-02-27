Госпитализированного Бари Алибасова парализовало

Разбитого инсультом Бари Алибасова парализовало
25 февраля продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализирован с инсультом.
Как пишет «Комсомольская правда», в реанимации ему стало хуже - у продюсера группы "На-На" случился приступ, началось нарушение речи и произошла парализация правой половины тела. Медики никаких прогнозов не дают.
Стоит отметить, что в последнее время Бари Каримович регулярно жаловался на проблемы со здоровьем. Несколько месяцев назад у продюсера нашли опухоль.
Поклонники молятся за 76-летнего шоумена. Меж тем близкие звезды рассказали, что продюсер в последнее время находился в подавленном состоянии.
Напомним, продюсер группы «На-На» в последнее время часто попадает в больницу. Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в январе 2023 года Алибасов пожаловался на головокружение и нарушение координации движений. Тогда его забрала «Скорая помощь».