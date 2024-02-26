Актриса Кожевникова рассказала о своей болезни

Актриса Мария Кожевникова, мать четверых детей, рассказала в интервью порталу «СтарХит», что врачи обнаружили у нее предиабет. Она выразила надежду, что ей удастся справиться с болезнью.

Артистка подчеркнула, что при взгляде в зеркало не испытывает дискомфорта. Вместе с тем, заметила она, врачи встревожены ее анализами.

Кожевникова отметила, что большой вес — вопрос не красоты, а здоровья. Она добавила, что наше тело лишними килограммами показывает, что внутри что-то не так.

«В общем, у меня предиабет. Надеюсь, эта бомба не взорвется, и я все успею «разрулить», — пояснила Кожевникова.