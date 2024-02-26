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Расторгуев прокомментировал санкции со стороны Австралии

Певец Николай Расторгуев, лидер группы «Любэ», прокомментировал свое попадание в черный список Австралии. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Расторгуев отреагировал на санкции со стороны Австралии
© РИА Новости

Власти Австралии в субботу, 24 февраля, ввели ограничительные меры против ряда российских юридических и физических лиц.

Популярный исполнитель отметил, что внесение в санкционные списки его совершенно не затронуло.

«Я в первый раз об этом слышу [о рестрикциях со стороны Канберры]. Я туда не собирался и не был там никогда. Так что мне наплевать», — пояснил Расторгуев.

Напомним, что в 2022 году Евросоюз ввел санкции против артиста. Кроме того, в 2023 году в черный список его внесла Канада.

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