В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова*
Концерт рокера Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом в РФ) отменён в Дубае из-за состояния здоровья музыканта. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным канала, выступление основателя рок-группы «Аквариум»должно было пройти 28 февраля в клубе The Square.
Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты в течение трёх рабочих дней.
Напомним, что в марте 2023 года организаторы отменили концерт Гребенщикова на Бали.
*Признан иноагентом в РФ.
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