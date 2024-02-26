В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова*

Концерт рокера Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом в РФ) отменён в Дубае из-за состояния здоровья музыканта. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, выступление основателя рок-группы «Аквариум»должно было пройти 28 февраля в клубе The Square.

Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты в течение трёх рабочих дней.

Напомним, что в марте 2023 года организаторы отменили концерт Гребенщикова на Бали.