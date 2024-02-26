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Жена Алибасова назвала причину госпитализации композитора

Жена российского композитора и основателя группы «На-На» Бари Алибасова Елена Калинина заявила, что причиной госпитализации ее супруга стал гипертонический криз. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жена Алибасова назвала причину госпитализации композитора
© РИА Новости

Калинина уточнила, что врачи не обнаружили у 76-летнего Алибасова никаких признаков инсульта. В данный момент композитор продолжает находиться в реанимации, однако сейчас, по словам Калининой, состояние Алибасова нормализовалось — врачам удалось быстро его стабилизировать. При этом супруга музыканта призналась, что Алибасова определили в реанимацию «чтобы его не беспокоили» другие пациенты.

Напомним, что ранее Алибасова госпитализировали с гипертонией.

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