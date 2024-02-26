Ведущий «Доброго утра» Соловьев сообщил о расставании с женой

Ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Тимур Соловьев сообщил, что расстался со своей женой — блогершей Анной Башмет. Соответствующее заявление он сделал в беседе с The Voice.

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Отвечая на вопрос об отношениях с Башмет, Соловьев сказал, что они «давно не вместе». Других подробностей произошедшего он не раскрыл.

Напомним, что слухи о расставании ведущего с Башмет появились еще в 2023 году. Первые подозрения на этот счет возникли у поклонников, когда в соцсетях Соловьева стали все реже появляться семейные фотографии. Позже же ему и вовсе стали приписывать роман с экс-солисткой группы t.A.T.u. Юлией Волковой. Все эти сообщения ведущий игнорировал.