В песне Пугачевой нашли новое предсказание

Поклонники певицы Аллы Пугачевой назвали пророческими слова из песни 1990 года «Я тебя поцеловала», в которой поется о женщине, которая «плохо кончит», «перед смертью злобно корчась, как ободранная кошка». Композицию написала сама Пугачева на стихи бывшего возлюбленного Нико Сандра. В комментариях под последним постом исполнительницы в Instagram (деятельность в РФ запрещена) некоторые зрители предположили, что в песне артистка могла невольно предсказать свою дальнейшую судьбу.

Похоже, предсказание сбывается. Она же сама спела «Я ведь тоже плохо кончу, Будет клином свет в окошке, Перед смертью злобно корчась, Как ободранная кошка!», — отметила подписчица Анастасия.

Зрительница Камилла написала в комментариях, что на последних снимках Примадонна демонстрирует «искусственный оскал старухи». Пользователь Прокопенко высказал мнение, что от снимков Пугачевой «землей пахнет». Поклонница Белла сообщила, что от счастливых снимков певицы с супругом «мухи дохнут».

Все ненастоящее, все китайская подделка. И «счастье» ваше несчастное, и лица ваши уже не ваши, и улыбки пластиковые, и слова фальшивые... Лыбьтесь шире, предатели! — выразила мнение зрительница Валерия.

Ранее поклонники Пугачевой обратили внимание на предсказание в тексте песни «Без меня» Ильи Резника и Раймонда Паулса, написанной 40 лет назад. Они предположили, что она предсказала свою судьбу, спев о возлюбленном, который «покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал».

Позднее саунд-продюсер Пугачевой Анатолий Лопатин сообщил, что в марте 2024 года артистка представит свой новый альбом «P.S.», который будет состоять из live-версий композиций, исполненных в Кремле в 2019 году.