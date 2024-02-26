Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь

Известный певец Владимир Кузьмин обратился за экстренной помощью к медикам на фоне проблем с конечностями, об этом пишет Telegram-канал «112».

Он является автором более 400 композиций, многие из которые стали настоящими хитами и олицетворением романтики эпохи 1990-х годов. Среди них — «Когда меня ты позовешь», «Сказка в моей жизни», «Я не забуду тебя никогда» и другие. В 2011 году ему присвоили звание народного артиста РФ.