Успенская заявила, что Пугачева испортила песню "Россия"

Певица Любовь Успенская, рассказала о песне »Россия», которую у нее «увела» Алла Пугачева. Об этом сообщает mk.ru.

Успенская напомнила, что песню «Россия» со словами «Россия, я верю в твои силы», она записала еще в Америке в 1991 году. При этом в России эта песня Резника более известна в исполнении Аллы Пугачевой, которую так пела с 1993 года.

«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были», — говорит Успенская.

По словам Успенской, в песне рассказывается о ее пути и ее разлуке с Россией.

«Она мне признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась. Мелодию перепутала, слова перепутала. «Вообще я никогда не лезу в такие темы», — говорила мне», — вспоминает артистка.

В 2022 году, когда в день рождения Успенской началась спецоперация России на Украине, певица решила вернуть песню в репертуар.

Накануне Успенская, получившая американское гражданство, осудила покинувших Россию после начала СВО артистов.