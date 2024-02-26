Сергей Жорин, адвокат продюсера Бари Алибасова, рассказал о прямых и возможных наследниках продюсера, пишет портал «Страсти».

По данным портала, юрист в 2019 году помог артисту составить завещание. Всю недвижимость он завещал сыну, а права на песни коллектива — членам группы «На-На».

После составления завещания Алибасов развелся с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, и женился на своей сиделке Елене Калининой.

Адвокат отметил, что не может назвать детали завещания и не в состоянии, в силу силу адвокатской этики, рассказывать о деталях переговоров с клиентом.

Вместе с тем, заметил Жорин, даже если Елены в завещании нет, она может попробовать добиться права на наследство в суде. Он добавил, что при рассмотрении иска все будет зависеть «от оснований, не зная оснований, сложно прогнозировать перспективу».