Заводу не дали зарегистрировать марку абсента из-за SHAMAN

Российскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» Роспатент не дал зарегистрировать марку абсента «Шаман» из-за псевдонима певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Коллегия Палаты по патентным спорам сочла отказ обоснованным, поскольку «заявленное обозначение является сценическим именем артиста и совпадение могло бы ввести в заблуждение покупателей», говорится на сайте Федерального института промышленной собственности.

«Кристалл» собирался выпускать под брендом «Шаман» безалкогольные и алкогольные напитки. В январе 2024 года завод анонсировал выпуск собственного абсента под этой маркой. Однако Роспатент пришел к выводу, что «заявленное обозначение является сценическим именем артиста <...> — российского популярного певца, поэта и композитора, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число россиян, страдающих от алкогольной зависимости, увеличилось до 54,2 тысячи человек в 2022 году. В сборнике Росстата «Здравоохранение в России — 2023» отмечается, что с 2010 по 2021 год число пациентов с зависимостью от спиртного снижалось.