В Великобритании выпустили монету, посвященную певцу Джорджу Майклу

На персональной монете исполнитель изображён в своих фирменных солнцезащитных очках, также присутствует фраза из его хита «Faith» 1987 года. На другой стороне находится изображение короля Великобритании Карла III. Уточняется, что монета с Джорджем Майклом является последней в серии «Музыкальные легенды».