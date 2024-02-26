В Великобритании выпустили монету, посвященную певцу Джорджу Майклу
Королевский монетный двор Великобритании представил коллекционную монету, которую посвятили певцу Джорджу Майклу, сообщает The Independent.
На персональной монете исполнитель изображён в своих фирменных солнцезащитных очках, также присутствует фраза из его хита «Faith» 1987 года. На другой стороне находится изображение короля Великобритании Карла III. Уточняется, что монета с Джорджем Майклом является последней в серии «Музыкальные легенды».
Королевский монетный двор посвятил её культовым британским исполнителям, ранее выпустив денежные знаки с изображением групп Who и Queen, а также Дэвида Боуи и Элтона Джона.
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