Раскрыт размер пенсий популярных российских звезд

«Такая пенсия стимулирует работать. И я втянулась. Много зависит от отношения: если человек хочет быть бедным, он так и будет бедным, даже если у него под подушкой есть деньги, он будет рассказывать, что без денег сидит. У меня другая ситуация»», — прокомментировала Семенова.