Ветлицкая переписала квартиру на дочь из-за боязни конфискации

Певица Наталья Ветлицкая переписала свою квартиру на Патриарших прудах в Москве на 19-летнюю дочь Ульяну. Как сообщает Telegram-канал Mash, таким образом артистка хочет избежать возможной конфискации имущества за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Ветлицкая переехала в Испанию еще в нулевые. В 2023 году она опубликовала в социальных сетях несколько постов с осуждением спецоперации на Украине и действий российской армии. После этого ее потребовали признать иноагентом. На фоне этого артистка сперва удалила публикации, а после стала избавляться от записанной на нее недвижимости.

В частности, она переписала квартиру площадью 200 квадратных метров в известном доме «Патриарх». Стоимость одного квадратного метра недвижимости на Патриарших прудах сейчас оценивается примерно в 1 млн рублей, а значит цена имущества Ветлицкой может составлять около 200 млн рублей.