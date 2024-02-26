От «минималки» к привилегиям: раскрыты пенсии российских звезд

Российские артисты-пенсионеры имеют разный уровень дохода, а выплаты от государства иногда различаются в разы. «Комсомольская правда» оценила пенсии российских звезд и выяснила, от чего они зависят.

«Минималка» и авторские отчисления

Российский исполнитель и автор песен Юрий Лоза, отметивший в феврале 70-летие сольным концертом, жаловался на то, что получает базовую пенсию (16 тысяч рублей) и не имеет «доплаты москвича», так как ему идут авторские отчисления.

Газета выяснила, что авторские отчисления Лозы, написавшего такие композиции как «Плот», «Я умею мечтать», «Заповедные места», не меньше, чем его пенсия.

«Минималку» в Москве получают и другие работающие знаменитости, в том числе Роза Сябитова, Регина Дубовицкая, Елена Ханга, Амояк Акопян. У многих певиц, таких как Екатерина Семенова и Наталья Гулькина, нет непрерывного стажа, так как в 90-е годы звезды часто гастролировали по стране без привязки к филармониям и ДК.

А вот получающий 17 тысяч 69-летний актер Виктор Бычков был оформлен как самозанятый и тоже не должен иметь надбавок. По словам артиста, он даже судился с Пенсионным фондом, так как оказался должен 60 тысяч рублей.

«Оказывается, по закону, так как я снимался в кино и передачах, не должен был получать доплату к пенсии», - пояснил он.

В свою очередь 60-летняя певица Лолита рассказала в соцсетях, что получает пенсию в размере «23 тысячи 856 рублей 55 копеек» и содержит маму и дочь, а также по мере сил пытается помогать тем, кому нужна ее помощь.

«Однако певица скромно умалчивает, что ее выступления на частных мероприятиях продолжаются – просто они традиционно проходят в закрытом формате. А это – 1,5 - 2 миллиона рублей за концерт», - обратило внимание издание.

Аналогичную с Лолитой выплату получает и 69-летняя певица Татьяна Анциферова. По ее словам, она сейчас жалеет, что в свое время отказалась от предложения собрать бумаги и сделать почетное звание.

«Народные и заслуженные» пенсии московских артистов

С 2018-го года москвичи, имеющие звание заслуженный или народный артист, получают надбавку к пенсии – независимо от того продолжают или нет работать. На сегодняшний день с учетом индексации она составляет 39 тысяч 767 рублей, напомнило издание.

Таким образом, учитывая надбавки за возраст, награды, госпремии и звания, пенсия ряда знаменитостей составляет в среднем от 60 до 75 тысяч рублей в месяц. В частности, актриса Лидия Федосеева-Шукшина получает 65 тысяч рублей.

«Справляюсь сама, у дочерей денег не беру», – заявила она, подчеркнув, что пенсионных выплат ей хватает и на продукты, и на оплату коммунальных услуг.

А вот 74-летний народный артист Александр Панкратов-Черный заметил, что пенсии в 57 тысяч рублей в месяц на отдых уже не хватает.

«Поехать отдохнуть на море - это проблема. Хорошо, что еще работаем», – заметил он.

75-летний Юрий Николаев рассказал, что тратит свою пенсию на поддержку здоровья и благодарен за доплаты, которые ему положены ему как народному артисту. В свою очередь 66-летний Юрий Стоянов, чей съемочный график расписан на несколько лет вперед, назвал свою пенсию очень приличной.

«Это очень приличная пенсия по сравнению с тем, что получают люди. Я действующий артист - не живу на пенсию, снимаюсь», – заявил Стоянов.

Повышенная пенсия артистов из Санкт-Петербурга

Проживающий в Санкт-Петербурге народные артисты также с прошлого года имеют право на дополнительные выплаты в 30 тысяч рублей. Такую прибавку получают актеры Михаил Боярский и Лариса Луппиан. А у 88-летней Алисы Фрейндлих сразу две региональные выплаты.

«Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Еще я почетный гражданин, поэтому она удваивается», – рассказала она.

Средний размер суммы базовой пенсии с надбавкой «Жителю блокадного Ленинграда» составляет 42 тысячи 400 рублей. Удваивается у народной актрисы базовая часть пенсии. С учетом надбавки за звание выходит пенсия в среднем 80 тысяч рублей, подсчитало издание.

Более 70 тысяч рублей ежемесячно составляет пенсия и Эдиты Пьехи. По ее словам, она получает две выплаты, в том числе и шахтерскую. Вторая ей положена, так как ей был присвоен титул «Почетный шахтер».