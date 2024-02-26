Гузеева раскрыла необычную семейную особенность

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что в ее семье есть особенность, которая становится особенно заметной. Оказалось, что у нее и ее детей никогда не мерзнут руки и ноги.

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По ее словам, зимой, когда дети (сын Георгий и дочь Ольга) едут в автомобиле, они постоянно оставляют отпечатки горячих ладоней на ледяных стеклах. Гузеева сравнила это с выпуском пара.

— Однажды даже мужа испугала. Зима. Я беременная. Выхожу на балкон босиком, а от меня пар идет как от кобылы, — рассказала Гузеева, слова которой приводит портал Teleprogramma.

Телеведущая отметила, что при выборе спутника жизни необходимо осознавать, что всегда следует прислушиваться к желаниям партнера, даже если они кажутся совсем уж незначительными. В ином случае будет возрастать вероятность разрушения отношений.