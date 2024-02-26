«Мужа испугала»: Гузеева раскрыла необычную семейную особенность
Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что в ее семье есть особенность, которая становится особенно заметной. Оказалось, что у нее и ее детей никогда не мерзнут руки и ноги.
По ее словам, зимой, когда дети (сын Георгий и дочь Ольга) едут в автомобиле, они постоянно оставляют отпечатки горячих ладоней на ледяных стеклах. Гузеева сравнила это с выпуском пара.
— Однажды даже мужа испугала. Зима. Я беременная. Выхожу на балкон босиком, а от меня пар идет как от кобылы, — рассказала Гузеева, слова которой приводит портал Teleprogramma.
Телеведущая отметила, что при выборе спутника жизни необходимо осознавать, что всегда следует прислушиваться к желаниям партнера, даже если они кажутся совсем уж незначительными. В ином случае будет возрастать вероятность разрушения отношений.
Гузеева часто рассказывает о своей жизни, не приукрашивая ее. Так, в конце января телеведущая поделилась с подписчиками своего блога, что сильно заболела. Из-за кашля она даже упала со стула и заработала синяк на лбу. Гузеева указала, что продолжает работать, несмотря на плохое самочувствие, однако опасается, что ей может стать хуже во время съемок.