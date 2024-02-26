С Инстасамки хотят взыскать 150 млн рублей из-за слов о психологах

С Инстасамки хотят взыскать 150 млн рублей из-за ее слов о психологах
От рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) потребовали 150 млн рублей моральной компенсации за фразу «психологи — скам». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Заявление в суд подала финансовый психолог, которая увидела интервью с артисткой в Сети. В нем Зотеева заявила, что психологи просто вытягивают из людей деньги, а с проблемами можно справиться самостоятельно.
Оскорбившаяся женщина решила, что такое заявление порочит честь и достоинство специалистов. Она подала иск с требованием об огромной моральной компенсации. В заявлении она отметила, что у Инстасамки много подписчиков, которые могут поверить в ее слова и отказаться от помощи психологов.
Напомним, что в январе Зотеева сбрила себе брови и убрала филлеры во всех частях лица, кроме губ. Позднее она пояснила поклонникам, что решила «с нуля» отрастить новые брови, а от косметических избавилась из-за вызванных ими проблем с дыханием.