С Инстасамки хотят взыскать 150 млн рублей из-за слов о психологах

От рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) потребовали 150 млн рублей моральной компенсации за фразу «психологи — скам». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Соцсети

Заявление в суд подала финансовый психолог, которая увидела интервью с артисткой в Сети. В нем Зотеева заявила, что психологи просто вытягивают из людей деньги, а с проблемами можно справиться самостоятельно.

Оскорбившаяся женщина решила, что такое заявление порочит честь и достоинство специалистов. Она подала иск с требованием об огромной моральной компенсации. В заявлении она отметила, что у Инстасамки много подписчиков, которые могут поверить в ее слова и отказаться от помощи психологов.