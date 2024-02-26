Виктории Боне предложили круглую сумму за ночь с ней

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получила неприличное предложение от мужчины в Москве.

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По словам Бони, мужчина готов был заплатить миллион рублей за ночь с ней. Блогерша отметила, что ее собеседник был очень настойчив, но она отказалась. Блогерша не знает, радоваться ли ей от внимания со стороны противоположного пола или грустить от ситуации.

«Я говорю: «Ребят, у меня Stories одна в Instagram стоит полтора миллиона рублей. Как вы вообще могли предложить мне это?» — рассказала телеведущая.

Боня посчитала ситуацию унизительной, особенно для человека, который предлагает подобное.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.