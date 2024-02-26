Стало известно о состоянии Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова, который ранее был госпитализирован, оценивается врачами как тяжелое. Об этом сегодня со ссылкой на осведомленный источник пишут «Известия».

Накануне появилась информация о госпитализации Бари Алибасова в реанимацию одной из московских клиник. СМИ сообщали, что 76-летний продюсер находился в состоянии оглушения и врачи подозревали у него инсульт.

«76-летний продюсер сейчас находится в тяжелом состоянии», - рассказал сегодня осведомленный источник.

Он также подчеркнул, что Алибасов в сознании.

Алибасов в последние несколько лет регулярно обращается за помощью к врачам. Так, в 2019 году он угодил в больницу, выпив средство для чистки труб «Крот». В результате продюсер получил сильные ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка.

В феврале 2021 года он сломал ногу, а в июне получил травму позвоночника. Позже стало известно, что Алибасову сделали операцию на позвоночнике.