Безруков чуть не остался без денег из-за Хабенского

Безруков рассказал, что получил голосовое сообщение от Константина Хабенского , в котором коллега предложил стать ему инвестором для строительства медицинского комплекса для детей-инвалидов. Артист признался, что поначалу согласился, но позже решил позвонить Хабенскому, чтобы уточнить детали.

Однако, позвонив коллеге, Безруков узнал, что тот вовсе не отправлял ему никаких сообщений. По словам артиста, голос Хабенского в голосовом сообщении почти идеально соответствовал оригиналу. Он заявил, что «цинизм негодяев» не стоит на месте, также как и технический прогресс. Он посоветовал поклонникам быть бдительными к подобного рода аферам.