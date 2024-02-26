Успенская высказалась о судьбе России

С некоторых пор звезды российской эстрады уделяют очень много внимания разговорам о Родине и о своем отношении к стране. Любовь Успенская тоже удостоила своих фанатов чести и обсудила, что думает о России , приведя примеры из личного опыта. Женщина вспомнила самые непростые годы, во время которых многие не жили, а выживали. Именно в это время она вернулась на Родину из Штатов.

«Я пожила в Америке 16 лет. Я вернулась в Россию в тяжелые времена. 94-й год, когда просто беспредел был: разбои, убийства. Ну… ужасно. Но я поняла, что даже в такой стране я хочу жить. Что это родное», — поделилась она с прессой.

Кроме обсуждения моральной стороны вопроса и душевного комфорта, она также решила высказаться о силе духа нашего народа и о противниках, которые когда-либо встречались на мировой арене. Любовь Залмановна ни на секунду не сомневается в том, что у страны есть все ресурсы для грамотной политики и для побед. Исполнительница говорит об истинах, за которые борется страна и знает, что они правильны и необходимы в сложившейся ситуации.