Депардье обвинили в домогательствах

Против французского актера Жерара Депардье предъявлено очередное обвинение в сексуальном насилии и домогательствах во время съемок, сообщает РИА Новости.

Оно поступило со стороны художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма в 2021 году. Как заявил адвокат заявительницы, она направила жалобу в прокуратуру Парижа, в которой сообщается «о сексуальном насилии, домогательствах и злоупотреблениях». При этом прокуратура не смогла подтвердить факт подачи жалобы, а адвокаты Депардье хранят молчание.

Ранее стало известно о другой жалобе, поданной со стороны неназванной бывшей ассистентки режиссера, которая подверглась домогательствам актера во время съемок. Это произошло в 2014 году.

Сегодня в отношении Депардье ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором были собраны показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет о случаях, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.