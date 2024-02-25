Обнародованы детали райдера Клавы Коки

Клава Кока хочет, чтобы ее встречали с охраной и на машине класса не ниже Mercedes S на ВИП-входе в аэропорту. При этом водителем должен обязательно быть мужчина со стажем не менее шести лет.

Для певицы бронируется номер люкс, для членов ее команды-стандартные номера. Организаторы должны оплачивать питание сотрудников в размере не менее 45 тысяч рублей в день, сообщают news.ru.

В гримерке Клавы следует обеспечить температуру в 22 градуса, вне зависимости от времени года. Из еды там должен быть хамон, бастурма, лосось и пять молочных ломтиков Kinder.

Для московских концертов ценник фиксированный – пять миллионов рублей, стоимость выступления в регионах выше и обговаривается.