Обнародованы детали райдера Клавы Коки
Клава Кока хочет, чтобы ее встречали с охраной и на машине класса не ниже Mercedes S на ВИП-входе в аэропорту. При этом водителем должен обязательно быть мужчина со стажем не менее шести лет.
Для певицы бронируется номер люкс, для членов ее команды-стандартные номера. Организаторы должны оплачивать питание сотрудников в размере не менее 45 тысяч рублей в день, сообщают news.ru.
В гримерке Клавы следует обеспечить температуру в 22 градуса, вне зависимости от времени года. Из еды там должен быть хамон, бастурма, лосось и пять молочных ломтиков Kinder.
Для московских концертов ценник фиксированный – пять миллионов рублей, стоимость выступления в регионах выше и обговаривается.
Певица Клава Кока и ее возлюбленный Александр Поверин на День святого Валентина сняли квартиру во Франции за €200 в сутки. Об этом сообщает Voice. Артистка решила устроить уикенд в столице Франции.