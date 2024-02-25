Самойлова рассказала, что зарабатывает больше Джигана

У семьи Джигана и Оксаны Самойловой, как пишут СМИ, есть финансовые проблемы. Пара продает свой пригородный особняк, причем на днях цена была сильно снижена. Также они отказались от особняка с очень дорогой арендой и переезжают в другой коттедж.

Оксана была гостьей нового выпуска YouTube-шоу «Есть вопросики». Бизнесвумен сообщила, что у них в доме несколько помощниц, охранники, водители. Раньше был еще и повар. Сейчас доходы Джигана сократились и основной добытчицей стала супруга. Об этом информирует СтарХит.

«В данный момент я зарабатываю больше. Но были и другие времена. Последнее путешествие в Дубай муж оплачивал полностью. Есть его деньги, которые тратят все. Есть мои деньги, которые только мои», - рассказала Самойлова.