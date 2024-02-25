Слава рассказала об обязательстве перед Успенской
Анастасия Славинская, известная публике под сценическим псевдонимом Слава, принимала участие в концерте, посвященном 70-летию Любови Успенской. Во время общения с журналистами певица призналась, что у нее перед именинницей есть обязательство, которому уже тридцать лет, и оно до сих пор не исполнено. Об этом пишет gazeta.ru.
«Когда Люба только переехала к нам в поселок, я ей пообещала, что выкопаю, высажу ей на участке желтые розы. Но я этого так и не сделала, врушка», — объяснила Сланевская.
Певица отметила, что любит возиться с землей на участке и пошутила, что может «кого угодно закопать».
Сланевская в декабре позапрошлого года сообщила о кардинальных переменах в личной жизни. После 20 лет отношений певица рассталась с гражданским мужем — бизнесменом Анатолием Данилицким. Не прошло и года, как пара решила помириться.