Слава рассказала об обязательстве перед Успенской

Анастасия Славинская, известная публике под сценическим псевдонимом Слава, принимала участие в концерте, посвященном 70-летию Любови Успенской. Во время общения с журналистами певица призналась, что у нее перед именинницей есть обязательство, которому уже тридцать лет, и оно до сих пор не исполнено. Об этом пишет gazeta.ru.