ТНТ перезапустит телепередачу "Наша Russia"
Юмористическая телепрограмма "Наша Russia" вновь будет выходить на ТНТ. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов.
"Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение "Наша Russia", - сказал он на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску "Новой Фабрики звезд".
"Наша Russia" - российская сатирико-юмористическая телепередача. Премьера состоялась на телеканале ТНТ в ноябре 2006 года при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова.
Реалити-шоу "Новая фабрика звезд" выйдет на телеканале ТНТ 3 марта. Наставниками шоу станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей - Регина Тодоренко.