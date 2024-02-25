$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

ТНТ перезапустит телепередачу "Наша Russia"

Юмористическая телепрограмма "Наша Russia" вновь будет выходить на ТНТ. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов.

ТНТ перезапустит телепередачу "Наша Russia"
© РИА Новости

"Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение "Наша Russia", - сказал он на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску "Новой Фабрики звезд".

"Наша Russia" - российская сатирико-юмористическая телепередача. Премьера состоялась на телеканале ТНТ в ноябре 2006 года при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова.

Реалити-шоу "Новая фабрика звезд" выйдет на телеканале ТНТ 3 марта. Наставниками шоу станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей - Регина Тодоренко.

Шоу-бизнес
Аркадий Водахов
Регина Тодоренко
Петр Буслов
Гарик Мартиросян
Сергей Жуков
Сергей Шнуров
1