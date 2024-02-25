СМИ: Алибасова госпитализировали с подозрением на инсульт

Бари Алибасову стало плохо сегодня днем. Были вызваны медики, которые приняли решение об экстренной госпитализации в одну из столичных клиник. По информации «Московского Комсомольца», у 76-летнего основателя группы «На-На» случился инсульт.

Известно, что Алибасов был официально женат шесть раз. Предыдущей супругой артиста была актриса Лидия Федосеева-Шукшина . В ноябре 2018 года пара шокировала общественность новостью о своей свадьбе.

Однако в марте прошлого года продюсер попросил свою супругу о расторжении брака. Он снял видео, в котором обратился к Федосеевой-Шукшиной с просьбой не мешать с оформлением развода. В декабре 2020 года суд официально расторг звездный союз. Не так давно СМИ сообщали о том, что продюсер вновь женился – на своей сиделке.