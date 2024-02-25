Федора Дунаевского выписали из квартиру по суду

Федор Дунаевский потерял прописку в московских Хамовниках. Выступило в силу решение суда по иску его бывшей супруги Ирины Вагнер. Несмотря на то, что в 2018 году звезда «Курьера» подарил эту недвижимость жене, впоследствии он ее лишился.

В 2022 году пара рассталась, и Федор из квартиры съехал. В Хамовниках остались жить Ирина и дети – Стефан и Нина. Теперь суд постановил выписать Дунаевского.

Как пишет «Московский Комсомолец», ранее актер планировал судиться с супругой за детей, однако суд не встал на его сторону.