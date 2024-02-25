Киркоров и Басков придумали себе новые псевдонимы

Певцы Филипп Киркоров и Николай Басков во время своего выступления на шоу "Конфетка" признались, что придумали себе новые регалии. Слова артистов передает "Вокруг ТВ".

"Он Император, а я - Примадонн. Я теперь в этой стране Примадонн", - заявил Киркоров.

В рамках шоу исполнители спели композицию "Будет плохо, я знаю" конкурсанта Виталия Волкова. Артисты восхитились песней. Басков заявил, что уже даже мучается с ней, так как начинает напевать ее сразу после пробуждения.

"Надо снимать клип, Коля. У меня весь дом ее поет", - отметил Киркоров.

В шоу "Конфетка" песни никому не известных артистов исполняют звезды. В каждом выпуске зрители видят 5 клипов, найденных на просторах интернета, а после - 5 номеров от артистов, переделавших эти песни в настоящие "конфетки". Авторы лучших выступлений получают приз в 300 тысяч рублей.