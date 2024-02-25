Супруг Распутиной рассказал о переезде из Москвы
Виктор Захаров, муж Маши Распутиной, сказал, что поддерживает желание жены уехать из Москвы в Краснодарский край.
«Нам с ней действительно очень нравится Краснодарский край. Там и люди хорошие, и климат прекрасный. Это и есть причина, почему Маша хочет купить там дом. У нас, кстати, в Краснодаре очень много друзей», - объяснил он.
Намерение пока находится в стадии обсуждения. Певице уже предложили несколько особняков, они ей понравились, но выбор пока не сделан, пишет «Московский Комсомолец».
«Нельзя сказать, что Маша переедет в Краснодар уже в самое ближайшее время. Наш знакомый на гастролях предложил ей дом на выгодных условиях. Она засмеялась и пошутила: «Подожду, когда подаришь», — заявил Захаров.
Звезда 90-х Маша Распутина впервые после долгого перерыва дала сольный концерт в Москве. Похоже, что семейная жизнь захватила певицу с головой, и ей пришлось надолго оставить сценические выступления. Ее концерт напомнил о народной любви к творчеству артистки: в зрительном зале негде было яблоку упасть.