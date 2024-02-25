Продюсер и композитор Константин Меладзе, который покинул страну, получил в РФ почти на три миллиона рублей больше в 2023 году за счет лейбла. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Уехавший из России Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России. Его лейбл „Меладзе мьюзик“ принес 19 миллионов рублей за прошлый год, что 2,7 миллиона больше по сравнению с 2022-м», — говорится в канале.

В лейбле Меладзе состоит одна группа, «ВИА Гра», Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Они уже давно не выступают в России. Однако продолжают получать деньги за счет стриминга. «Дни.ру» сообщают, что больше всего пронесла композиция «Почему я?». Продюсер сейчас проживает в Италии.

Ранее Валерия Меладзе «отменили в РФ». Несколько его концерты в 2023 году не состоялись, из-за чего артист решил продолжить свою музыкальную детальность в странах Запада.