Герасимов посоветовал не придавать значения эмиграции актеров из страны

Евгений Герасимов , народный артист РФ и худрук Московского театра на Малой Ордынке, заявил, что не стоит всерьез переживать из- эмиграции представителей шоу-бизнеса из России.

«Уехали актеры, ну и ладно. Свято место пусто не бывает, значит, будут другие», — заявил Герасимов.

Герасимов уверен, что незачем огорчаться из-за того, что на ТВ-экранах больше не появляется комик Максим Галкин*. Режиссер заявил, что те, кто уехал, сделали свой выбор и более в России не интересны. Сам Герасимов признался, что никогда об эмиграции даже не помышлял.