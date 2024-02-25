Герасимов посоветовал не придавать значения эмиграции актеров из страны
Евгений Герасимов, народный артист РФ и худрук Московского театра на Малой Ордынке, заявил, что не стоит всерьез переживать из- эмиграции представителей шоу-бизнеса из России.
Об этом пишут NEWS.ru.
«Уехали актеры, ну и ладно. Свято место пусто не бывает, значит, будут другие», — заявил Герасимов.
Герасимов уверен, что незачем огорчаться из-за того, что на ТВ-экранах больше не появляется комик Максим Галкин*. Режиссер заявил, что те, кто уехал, сделали свой выбор и более в России не интересны. Сам Герасимов признался, что никогда об эмиграции даже не помышлял.
«Скажу вам честно, даже не рассматривал никогда такие варианты, хотя, признаюсь, они были очень заманчивы», — добавил он.
Евгений Герасимов покорил сердца не одного поколения кинозрителей, и сегодня в телеэфире постоянно идут фильмы с его участием – легендарные «Петровка 38», «Огарева 6», «Гостья из будущего».
*Признан в РФ иностранным агентом.