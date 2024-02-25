Тутта Ларсен раскритиковала Ивана Урганта

«Сидеть здесь, молчать и при этом выкладывать „черные квадраты“ — это шизофрения. Мне очень грустно, что Ваня так выступил, — говорит Ларсен в свежем интервью „Эмпатия Манучи“. — Он был здесь настолько любим и обласкан, он был здесь на коне, на Олимпе, на троне. Что это? Зачем это? Для чего он это сделал? Не знаю…„.