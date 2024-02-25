Тутта Ларсен раскритиковала Ивана Урганта

Тутта Ларсен — про Урганта: «Мне очень грустно, что Ваня так выступил»
Телеведущая считает, что можно было за это время проявить себя
Телеведущая Тутта Ларсен высказала свою позицию по нынешней ситуации. И в том числе оценила своих коллег. Например, Ивана Урганта, который в последнее время оказался без работы. По мнению Тутты, Ваня после начала СВО повел себя странно, если не сказать больше.
«Сидеть здесь, молчать и при этом выкладывать „черные квадраты“ — это шизофрения. Мне очень грустно, что Ваня так выступил, — говорит Ларсен в свежем интервью „Эмпатия Манучи“. — Он был здесь настолько любим и обласкан, он был здесь на коне, на Олимпе, на троне. Что это? Зачем это? Для чего он это сделал? Не знаю…„.
Тутта считает, что Иван Ургант еще вполне может исправиться.
'Поедет в госпиталь, соберет деньги на мавики (коптеры) — как-то себя проявит…“.
Напомним, Иван Ургант в последнее время действительно сидит без работы. Его шоу "Вечерный Ургант» давно не выходит в эфир, сам телеведущий вообще не появляется на ТВ, но пока находится в России.