Поп-король Филипп Киркоров прибегнул к ряду пластических операций, чтобы улучшить свою внешность. Однако это стало поводом для шуток со стороны его коллеги Николая Баскова, который акцентировал внимание на изменении внешности Киркорова во время нового выпуска шоу «Конфетка» на ТНТ.

В эфире шоу ведущий Гарик Мартиросян обратил внимание на «богатый» пиджак Киркорова и попросил примерить его. После чего артисты обменялись «верхами», однако поп-королю пиджак ведущего оказался мал. Мартиросян пошутил, что Киркоров сейчас после истощения, а врач прописал ему не ту диету.

«Филипп, как что-то съест, ему потом это отрезают», – подхватил шутку Басков.

Сам Киркоров свое решение сделать практические операции объяснил тем, что однажды в сеть попало фото, где певец отдыхает на пляже, и кадр получился неудачным. После таких комментариев от коллег, Киркоров старался не подавать виду, однако ситуация его задела.

«Я артист. Поэтому экспериментирую, чтобы вызывать положительные эстетические чувства. Меня принимают по одежке и внешности, а провожают по песням. Поэтому должен быть в форме. А тут все совпало», – передает слова поп-короля

Прибегнуть к пластике Киркоров заставили не только насмешки в адрес его лишнего веса, но и начавшиеся проблемы со здоровьем, например, отдышка во время ходьбы и неудобство в простых бытовых ситуациях.