Сын Валерии Арсений сжег кучу брендовых кроссовок

Арсений Шульгин устроил показательную акцию. Младший сын Валерии сжег в заснеженном поле большую кучу брендовых кроссовок и записал сожжение на видео.

На видео видно, как Арсений обливает горючей жидкостью множество пар обуви, сложенные в кучу. Более того, он снял и те кроссовки, которые были у него на ногах и кинул в общую кучу. Далее по снегу Арсений ходил босиком.

«Gucci, Nike, Adidas, New Balance — все ушли? Не беда. Сделаем свое. А пока похожу, пожалуй, босиком», – написал Шульгин.

Как пишет teleprogramma.pro одна пара кроссовок может стоить 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей и даже больше. Многие фолловеры в комментариях в социальных сетях высказывали мнение, что такую хорошую и практически новую обувь лучше было бы не уничтожать, а раздать нуждающимся.

Валерия поступок Арсения никак не прокомментировала.