«Кто-нибудь видел эти оригинальные списки? Тут вопросы возможны на местном уровне принятия решений местными чиновниками. Они могут для себя принять решение: «мы не хотим этого делать». Из центра не было каких-то особых распоряжений. Сегодня очень много забот и хлопот. Сегодня такое количество информации, отследить за каждым, что происходит, кто что сказал, или кто что сделал, — невозможно. Жалко зрителей просто, которые в этом смысле лишаются возможности встречаться со своими героями. Я думаю, что менеджерам или артистам нужно побороться за своё право, если это носит характер совпадения. Если это случайность, то нужно на эту тему как-то общаться, разговаривать, выходить на разные уровни».