Нетребко рассказала о недвижимости в Дубае

Анна Нетребко в микроблоге рассказала о том, что у нее есть квартира в Дубае. Приобрела оперная певица апартаменты еще в 2022 году. Они расположены в небоскребе, и там прекрасный вид на пустыню и мегаполис.

При этом основное место жительство у нее есть и остается в Вене, а жилье в Дубае Нетребко планирует использовать для отдыха и встреч с друзьями, рассказывает gazeta.ru.

Интендант Берлинской государственной оперы Маттиас Шульц еще в августе прошлого года выступил в защиту решения возобновить сотрудничество с российской певицей Анной Нетребко, которое было прервано из-за ситуации на Украине.