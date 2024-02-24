$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Нетребко рассказала о недвижимости в Дубае

Анна Нетребко в микроблоге рассказала о том, что у нее есть квартира в Дубае. Приобрела оперная певица апартаменты еще в 2022 году. Они расположены в небоскребе, и там прекрасный вид на пустыню и мегаполис.

Нетребко рассказала о недвижимости в Дубае
© РИА Новости

При этом основное место жительство у нее есть и остается в Вене, а жилье в Дубае Нетребко планирует использовать для отдыха и встреч с друзьями, рассказывает gazeta.ru.

Интендант Берлинской государственной оперы Маттиас Шульц еще в августе прошлого года выступил в защиту решения возобновить сотрудничество с российской певицей Анной Нетребко, которое было прервано из-за ситуации на Украине.

При этом еще в марте третейский судья Говард Эдельман вынес решение о том, что руководство театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке должно выплатить Нетребко $200 тысяч в качестве компенсации за несостоявшиеся выступления.

Шоу-бизнес
Анна Нетребко
Вена
Дубай
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости