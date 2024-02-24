Арбенина возмущена очередной отменой концерта
В прошлом году певица Диана Арбенина столкнулась с отменой своих концертов. Этим же ознаменовался год наступивший.
Лидер группы «Ночные снайперы» публично заявила, что ее концерты в Южно-Сахалинске и Владивостоке отменили из-за фестиваля чирлидерш и «12 упырей», которые «написали бумажки».
Как пишут news.ru, певица считает это беззаконием и не собирается молчать, даже если ей больше не придется давать концерты.
«Концерт был заявлен месяца два назад, вдруг случайно нарисовался фестиваль чирлидерш. Ну не маразм ли? А Владивосток вообще — 12 каких-то просто кривоногих упырей написали какие-то …. бумажки, из-за этого власти города опрокинули пять тысяч человек, купивших билеты, — сказала Арбенина.
Диана в микроблоге опубликовала официальное письмо от директора ледовой арены «Кристалл», где должно было состояться мероприятие. В документе сообщалось, что предоставить арену «Ночным снайперам» 25 февраля невозможно, так как началась подготовка к чемпионату по чир-спорту.
«Чирлидинг? Очень патриотично!» — прокомментировала письмо Арбенина.
Ранее Диана Арбенина рассказывала журналистам коллектива выступить в пяти городах России в январе.