Арбенина возмущена очередной отменой концерта

В прошлом году певица Диана Арбенина столкнулась с отменой своих концертов. Этим же ознаменовался год наступивший.

Лидер группы «Ночные снайперы» публично заявила, что ее концерты в Южно-Сахалинске и Владивостоке отменили из-за фестиваля чирлидерш и «12 упырей», которые «написали бумажки».

Как пишут news.ru, певица считает это беззаконием и не собирается молчать, даже если ей больше не придется давать концерты.

«Концерт был заявлен месяца два назад, вдруг случайно нарисовался фестиваль чирлидерш. Ну не маразм ли? А Владивосток вообще — 12 каких-то просто кривоногих упырей написали какие-то …. бумажки, из-за этого власти города опрокинули пять тысяч человек, купивших билеты, — сказала Арбенина.

Диана в микроблоге опубликовала официальное письмо от директора ледовой арены «Кристалл», где должно было состояться мероприятие. В документе сообщалось, что предоставить арену «Ночным снайперам» 25 февраля невозможно, так как началась подготовка к чемпионату по чир-спорту.

«Чирлидинг? Очень патриотично!» — прокомментировала письмо Арбенина.